Одне з міст України "завдало удару" по російській мові: про що йдеться

Рішення прийнято у День української писемності та мови

У Вінниці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Таке рішення у п’ятницю, 27 жовтня, ухвалили депутати міської ради.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Вінницької міськради. Дата запровадження мораторію збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.

"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", — наголосив мер.

Тепер у Вінницькій громаді на вулицях та громадському просторі заборонено:

російськомовна музика,

книги російською мовою,

телепрограми російською мовою,

спектаклі російською,

фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.

Нагадаємо, День української писемності та мови раніше відзначався 9 листопада, але після переходу на новий календар, його дата – 27 жовтня. Свято було встановлено 1997 року президентом Леонідом Кучмою. Дата обрана невипадково, адже саме з ім’ям Нестора-Літописця (чий спомин відзначається тепер 27 жовтня) пов’язано заснування писемної української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка закрили програму вивчення російської мови. Також там відмовилися від білоруської мови та фарсі.