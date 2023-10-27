Одне з міст України "завдало удару" по російській мові: про що йдеться
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Рішення прийнято у День української писемності та мови
У Вінниці запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Таке рішення у п’ятницю, 27 жовтня, ухвалили депутати міської ради.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Вінницької міськради. Дата запровадження мораторію збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.
"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", — наголосив мер.
Тепер у Вінницькій громаді на вулицях та громадському просторі заборонено:
- російськомовна музика,
- книги російською мовою,
- телепрограми російською мовою,
- спектаклі російською,
- фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.
Нагадаємо, День української писемності та мови раніше відзначався 9 листопада, але після переходу на новий календар, його дата – 27 жовтня. Свято було встановлено 1997 року президентом Леонідом Кучмою. Дата обрана невипадково, адже саме з ім’ям Нестора-Літописця (чий спомин відзначається тепер 27 жовтня) пов’язано заснування писемної української мови.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка закрили програму вивчення російської мови. Також там відмовилися від білоруської мови та фарсі.