Избавляемся от русизмов: пять украинских выражений, в которых многие делают ошибки

От некоторых фраз немедленно стоит избавляться, чтобы ваша речь была правильной

Говоря на украинском языке некоторые слова, фразы и выражения иногда люди допускают ошибки, используя русизмы. В этом материале "Телеграф" раскрывает о самых распространенных случаях и о том, от каких слов немедленно стоит избавляться, чтобы речь была чистой и правильной.

Некоторые фразы нужно просто запомнить и не пытаться переводить их, потому как в таком случае с большой вероятностью будут допущены ошибки. Об этом сообщается на сайте "Освіторія".

"Приймати участь"

Это калька с русского языка – "принимать участие". Правильно в украинском языке будет сказать "брати участь" или "взяти участь".

Неправильно: Школярі прийняли участь у благодійній акції.

Правильно: Школярі взяли участь у благодійній акції.

"Користується популярністю"

Слово "користуватись" в украинском языке предполагает получение пользы, прибыли: "користуватися благами технічного прогресу". Но если мы хотим сказать, что человек или проект являются успешными, то мы говорим так: "має успіх", "має популярність", "є популярним/успішним".

"За бажанням"

Не всегда следует переводить русский предлог "по" как украинский "за", ведь это умножает фразы-гибриды. В украинском языке мы можем сказать: "на бажання керівництва", "надсилати на адресу".

"Вибачаюсь"

В русском языке говорят "извиняюсь", а в украинском — "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте".

"Не відволікай мене"

"Не відволікай", "відволікатися" — дословный перевод с русского языка "не отвлекай", "отвлекаться". В украинском"відволікати" используется в прямом смысле и является производным от слова "волочить" — тянуть что-то или кого-то.

Потому мы говорим не "відволікати від уроків", а "відривати від уроків" не "відволікати увагу", а "відвертати/ відривати увагу"

Напомним, ранее "Телеграф" писал об 11 самых распространенных лексических ошибках в украинском языке и о том, как правильно следует говорить эти слова и выражения.