Позбавляємося русизмів: п’ять українських висловів, у яких багато хто робить помилки

Деяких фраз негайно варто позбуватися, щоб ваша мова була правильною

Говорячи українською мовою деякі слова, фрази та висловлювання іноді люди припускаються помилок, використовуючи русизми. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про найпоширеніші випадки й про те, яких слів негайно варто позбавлятися, щоб мова була чистою і правильною.

Деякі фрази потрібно просто запам’ятати й не намагатися перекладати їх, тому що в такому випадку з великою ймовірністю будуть допущені помилки. Про це повідомляється на сайті "Освіторія".

"Приймати участь"

Це калька з російської – "принимать участие". Правильно в українській мові буде сказати "брати участь" або "взяти участь".

Неправильно: Школярі прийняли участь у благодійній акції.

Правильно: Школярі взяли участь у благодійній акції.

"Користується популярністю"

Слово "користуватися" в українській мові передбачає отримання користі, прибутку: "користуватися благами технічного прогресу". Але якщо ми хочемо сказати, що людина чи проект є успішними, то ми говоримо так: "має успіх", "має популярність", "є популярним/успішним".

"За бажанням"

Не завжди слід перекладати російську прийменник "по" як український "за", адже це множить фрази-гібриди. В українській мові ми можемо сказати: "на бажання керівництва", "надсилати на адресу".

"Вибачаюсь"

Російською мовою говорять "извиняюсь", а українською — "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте".

"Не відволікай мене"

"Не відволікай", "відволікатися" — дослівний переклад з російської мови "не отвлекай", "отвлекаться". В українській "відволікаті" використовується у прямому розумінні і є похідним від слова "волокти" — тягнути щось чи когось.

Тому ми говоримо не "відволікати від уроків", а "відривати від уроків" не "відволікати увагу", а "відвертати/відривати увагу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові та про те, як слід говорити ці слова та висловлювання.