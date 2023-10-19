Рус

Позбавляємося русизмів: п’ять українських висловів, у яких багато хто робить помилки

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як правильно говорити українською мовою без русизмів Новина оновлена 19 жовтня 2023, 14:12
Як правильно говорити українською мовою без русизмів. Фото Телеграф

Деяких фраз негайно варто позбуватися, щоб ваша мова була правильною

Говорячи українською мовою деякі слова, фрази та висловлювання іноді люди припускаються помилок, використовуючи русизми. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про найпоширеніші випадки й про те, яких слів негайно варто позбавлятися, щоб мова була чистою і правильною.

Деякі фрази потрібно просто запам’ятати й не намагатися перекладати їх, тому що в такому випадку з великою ймовірністю будуть допущені помилки. Про це повідомляється на сайті "Освіторія".

"Приймати участь"

Це калька з російської – "принимать участие". Правильно в українській мові буде сказати "брати участь" або "взяти участь".

Неправильно: Школярі прийняли участь у благодійній акції.

Правильно: Школярі взяли участь у благодійній акції.

"Користується популярністю"

Слово "користуватися" в українській мові передбачає отримання користі, прибутку: "користуватися благами технічного прогресу". Але якщо ми хочемо сказати, що людина чи проект є успішними, то ми говоримо так: "має успіх", "має популярність", "є популярним/успішним".

"За бажанням"

Не завжди слід перекладати російську прийменник "по" як український "за", адже це множить фрази-гібриди. В українській мові ми можемо сказати: "на бажання керівництва", "надсилати на адресу".

"Вибачаюсь"

Російською мовою говорять "извиняюсь", а українською — "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте".

"Не відволікай мене"

"Не відволікай", "відволікатися" — дослівний переклад з російської мови "не отвлекай", "отвлекаться". В українській "відволікаті" використовується у прямому розумінні і є похідним від слова "волокти" — тягнути щось чи когось.

Тому ми говоримо не "відволікати від уроків", а "відривати від уроків" не "відволікати увагу", а "відвертати/відривати увагу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 11 найпоширеніших лексичних помилок в українській мові та про те, як слід говорити ці слова та висловлювання.

Теги:
#Україна #Українська мова #Правила