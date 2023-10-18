"Надобраніч" чи "на добраніч"? Як правильно говорити в українській мові

Пояснюємо доступно, щоб більше ніхто не плутався

Число україномовних людей стрімко зростає з кожним днем, проте разом з тим неминуче зростає і кількість різних помилок у мові, адже просто технічно неможливо одразу зрозуміти всі тонкощі мови.

Наприклад, багато хто плутає, як правильно говорити: "надобраніч" або "на добраніч". Це пояснює популярний освітній портал "Мова – ДНК нації".

У розмові фраза "на добраніч" часто вимовляється швидко, через що може скластися враження, що писати цю конструкцію теж потрібно разом. Але насправді це не так.

"На добраніч", — так коректно бажати приємного сну людині, оскільки за правилами української мови словосполучення прийменника та незмінного слова у значенні іменника пишуться окремо. Також можна говорити просто "добраніч".

Ось кілька прикладів, як це використовується у реченні:

На добраніч, сказала дівчинка, поцілувавши маму.

Якраз перед тим, як Томас збирався вимкнути світло, зайшов тато сказати на добраніч.

На добраніч, друже! Завтра обов'язково зустрінемося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові означає слова "мацьопа", — не кожен знає правильне значення цього слова.