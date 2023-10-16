"Мацьопа": не кожен українець зможе правильно відповісти, що означає це слово
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Це дуже поширений діалектизм
Безперечно, приємно, що дедалі більше людей обирають говорити українською мовою, проте водночас потрібно і намагатися, щоб збагачувати свій словниковий запас.
Наприклад, вивчати маловживані слова чи діалектизми, такі як "мацьопа". Що воно означає, розповідає популярна онлайн-бібліотека "Горох".
Слово "мацьопа" може мати два схожі значення:
- маленька дитина (лагідно);
- маленька людина, карлик.
Це діалектизм польського походження, який зазвичай зустрічається в західних областях України, проте є поширеним і навіть зустрічається в літературі.
Також можна зустріти такі похідні слова як "мацюпенький", "масюпуній", "масюненький", "маціпонький", "мацінький". Крім того, "Мацьопа" — це досить поширене прізвище, яке колись давали людям низького зросту.
Ось кілька прикладів, як це слово використовується у реченні:
- Осінь зміняла літо, у тебе росли груди, ти вигадувала любові та плакала насправжки, серце своє ділила на мацьопі шматочки, ніби різдвяну проскурку, аби для всіх вистачило, для кожної найбезіменнішої істоти;
- Спортивні заняття сприяють природному загартовуванню мацьоп, чудовому фізичному розвитку та хорошому настрою щодня!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як красиво замінити в українській мові такі поширені російські слова-паразити як "капєц", "блін", "тіпа", "кароче".