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"Мацьопа": не кожен українець зможе правильно відповісти, що означає це слово

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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"Мацьопами" також часто називають дитячі садки та центри
"Мацьопами" також часто називають дитячі садки та центри. Фото facebook.com/matsopa.irpin

Це дуже поширений діалектизм

Безперечно, приємно, що дедалі більше людей обирають говорити українською мовою, проте водночас потрібно і намагатися, щоб збагачувати свій словниковий запас.

Наприклад, вивчати маловживані слова чи діалектизми, такі як "мацьопа". Що воно означає, розповідає популярна онлайн-бібліотека "Горох".

Слово "мацьопа" може мати два схожі значення:

  • маленька дитина (лагідно);
  • маленька людина, карлик.

Це діалектизм польського походження, який зазвичай зустрічається в західних областях України, проте є поширеним і навіть зустрічається в літературі.

Також можна зустріти такі похідні слова як "мацюпенький", "масюпуній", "масюненький", "маціпонький", "мацінький". Крім того, "Мацьопа" — це досить поширене прізвище, яке колись давали людям низького зросту.

Ось кілька прикладів, як це слово використовується у реченні:

  • Осінь зміняла літо, у тебе росли груди, ти вигадувала любові та плакала насправжки, серце своє ділила на мацьопі шматочки, ніби різдвяну проскурку, аби для всіх вистачило, для кожної найбезіменнішої істоти;
  • Спортивні заняття сприяють природному загартовуванню мацьоп, чудовому фізичному розвитку та хорошому настрою щодня!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як красиво замінити в українській мові такі поширені російські слова-паразити як "капєц", "блін", "тіпа", "кароче".

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#Українська мова #Діалект