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Забудьте слова "капєц", "блін", "тіпа", "корочє": чим файно замінити ці слова-паразити в українській мові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розповідаємо, які є гарні українські аналоги російським словам-паразитам
Розповідаємо, які є гарні українські аналоги російським словам-паразитам. Фото telegraf.com.ua

Зробимо українську мову чистішою та багатшою разом

Дуже радісно, що все більше людей починає говорити українською мовою, проте це також створює велику проблему суржика та кальки з російської.

Зокрема, багато хто не може позбутися російських слів-паразитів. Як гарно їх можна замінити в українській мові, розповідає освітній портал "Солов’їну треба знати".

Ось список дуже поширених слів-паразитів, які причепилися до багатьох українців, а також варіанти, чим їх можна замінити, щоб було красиво та автентично:

  • замість "блін", — "трясця";
  • "фігушки" можна замінити на "дзуськи";
  • "капєц", — "лишенько", "жах";
  • "тіпа", — "ніби";
  • "кстаті", — "до речі";
  • "воопщє", — "взагалі";
  • "канєшно", — "звісно";
  • "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
  • "корочє", — "одним словом".

Звичайно, це далеко не повний список російських слів, які бажано викорінити з української мови, однак із чогось треба починати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно замінити в українській мові такі популярні російські фразеологізми як "у кого що болить, той про те і говорить" і "чим би дитя не тішилося, аби не плакало".

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#Українська мова