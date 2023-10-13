Забудьте слова "капєц", "блін", "тіпа", "корочє": чим файно замінити ці слова-паразити в українській мові
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Дуже радісно, що все більше людей починає говорити українською мовою, проте це також створює велику проблему суржика та кальки з російської.
Зокрема, багато хто не може позбутися російських слів-паразитів. Як гарно їх можна замінити в українській мові, розповідає освітній портал "Солов’їну треба знати".
Ось список дуже поширених слів-паразитів, які причепилися до багатьох українців, а також варіанти, чим їх можна замінити, щоб було красиво та автентично:
- замість "блін", — "трясця";
- "фігушки" можна замінити на "дзуськи";
- "капєц", — "лишенько", "жах";
- "тіпа", — "ніби";
- "кстаті", — "до речі";
- "воопщє", — "взагалі";
- "канєшно", — "звісно";
- "чуть-чуть", — "ледь-ледь";
- "корочє", — "одним словом".
Звичайно, це далеко не повний список російських слів, які бажано викорінити з української мови, однак із чогось треба починати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно замінити в українській мові такі популярні російські фразеологізми як "у кого що болить, той про те і говорить" і "чим би дитя не тішилося, аби не плакало".