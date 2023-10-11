Псуйбумага, Македонський і не тільки: які єврейські прізвища мають українське походження

Багато прізвищ походять із Черкаської області

Як відомо, в Україні мешкає велика єврейська громада, а на свято Рош га-Шана сюди приїжджає ще більше. Це призвело до того, що за довгі роки у багатьох українців з’явилися прізвища єврейського походження, а багато євреїв отримали українські прізвища.

Як розповів ізраїльський філолог та культуролог, професор Вольф Москович, деякі з єврейських прізвищ походять від назв населених пунктів у Черкаській області.

Зокрема, за його словами, прізвища Іванкін та Ванніков походять від містечка Іваньки, що неподалік Умані. Завадівкер походить від назви Завадівка, а Македонські походять не з Македонії, як можна подумати, а з Македонів біля Канева.

Багато з єврейських прізвищ із Черкаської області взагалі мають чітко виражене українське походження — Задирихвіст, Трусиголова, Сторчеус, Псуйбумага. Примітно, що прізвиська у такому стилі зазвичай брали собі козаки на Запорізькій січі, проте Москович зазначає, що єврейські прізвища як постійні сформувалися лише на початку ХІХ століття, коли Січі вже не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з’являлися єврейські прізвища та які ще існують свідчення їхнього українського походження.