Можливо, ви єврей – перевірте себе: українські прізвища єврейського походження

Дехто навіть не підозрює про це

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, про їхнє походження.

"Телеграф" розповідає про прізвища українців, які можуть вказувати на єврейське коріння. Дехто навіть не підозрює про це.

Так, згідно з даними із відкритих джерел, серед українських єврейських прізвищ існують такі:

Бродський;

Бялик;

Бурман;

Гусар;

Барський;

Гершкович;

Жаботинський;

Гольденберг;

Гуревич;

Гордон;

Гройсман;

Котлярський;

Добкін;

Якщо у вас таке прізвище, то, можливо, хтось із предків є євреєм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дізнатися, звідки родом твої предки, можна по закінченню прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на "енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-жский" виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.

Також ми повідомляли про те, звідки пішли їстівні та тварини прізвища українців. Предки вірили, що прізвище може захистити людину від злих духів та іншої нечистої сили.