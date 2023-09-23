Скільки українців носять таке ж прізвище, як у вас, і де вони живуть: інтерактивна карта

Можна дізнатися чимало цікавого про своє прізвище

Сучасній людині важко це уявити, але багато століть люди обходилися без прізвищ, вони їм просто не були потрібні. Вони почали з’являтися за часів феодалізму, у період між XIV і XVIII століттям, але більшість населення жила без прізвищ ще на початку XIX століття.

У сучасній Україні багато однофамільців, і можна дізнатися, скільки людей у країні мають однакове прізвище. На сайті "Рідні" запустили інтерактивну карту, яка допоможе відповісти на це запитання.

Спочатку прізвища в Україні з’явилися у князів, магнатів, власників маєтків, пізніше стали поширюватися серед міщан та остаточно закріпилися серед вільних українців, які переважно займалися торгівлею чи ремеслом. Іноді з прізвища можна здогадатися, чим займалися предки (Гончар, Пекар, Олійник тощо), інколи ж вони не викликають жодних асоціацій.

Однак у будь-якому разі цікаво дізнатися, скільки українців, окрім вас, носять таке саме прізвище. За допомогою інтерактивної карти зробити це нескладно. Достатньо вписати прізвище в рядок та натиснути "пошук".

Після цього з’явиться інформація про те, скільки в Україні носіїв цього прізвища та в яких областях їх мешкає найбільше. Наприклад, прізвище Петренко мають 42 226 українців. Воно посідає 21 місце за поширеністю. Так можна перевірити будь-яке українське прізвище.

Варто зазначити, що на карті показані дані з поширення прізвищ у 2010-2013 роках. Сьогодні картина може дещо відрізнятися, оскільки після початку війни у 2014 році та повномасштабного вторгнення росії в Україну багато людей були змушені змінити місце проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як утворилися прізвища, які українці носять досі. Зокрема, йдеться і про "зіркові" прізвища на кшталт Тимошенко, Махно та Бондарчук.