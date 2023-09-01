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Хто такі Лимарі та Бортники, або які ще українські прізвища походять від ремесел

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Заняття предків позначалися на прізвища їхнього роду Новина оновлена 01 вересня 2023, 18:17
Заняття предків позначалися на прізвища їхнього роду. Фото Ілюстративне фото

Популярні українські прізвища мають особливе значення

За прізвищем українців можна сказати про те, звідки походить їхній рід. Наприклад, деякі прізвища говорять про дворянське походження, а інші, навпаки, говорять про професію предка.

У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" розповіли про те, які прізвища походять від професій. Деякі з них дуже несподівані.

Прізвища Боярчук, Вознюк, Гетьман, Пушкар, Солдатенко походили з посад, які обіймали предки українців. Але прізвища, які походять від ремесел, набагато цікавіші. Вони дають знання не тільки про предків, а й розвиток народного господарства кілька століть тому.

Чим, наприклад, займалися стельмах? Чи бондарі? Ці слова сьогодні рідко можна зустріти у звичній мові українців. Однак прізвища, які від них походять, залишилися. А означають вони наступне:

  • Бондар – майстер з виготовлення барил, дерев’яних відер тощо.
  • Гончар – ремісник, який виготовляв посуд, кахлі з глини.
  • Стельмах – майстер, який виробляв та направляв вози, сани.
  • Кушнір – той, хто виробляв хутро зі шкіри та шив хутряні вироби.
  • Лимар – ремісник, який виготовляв ремінні обладунки.
  • Гармаш – майстер, який виробляв та обслуговував гармати.
  • Бортник — той, хто займався лісовим бджільництвом.
  • Гутник – майстер, який виготовляв посуд та інші речі зі скла.

Були у ремісників і жартівливі прізвиська, які сформували майбутні прізвища. Наприклад: тесляра називали Дубогризенком; мірошника — Мукосієнком; шевця — Тягнишкирою; скляра — Склобоєм, а паламаря — Заплюйсвічкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прізвища в українців були не завжди. Як раніше жили наші пращури.

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#Історія #Українці #Прізвища #Ремесло