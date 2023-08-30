Від чого походить найбільша група прізвищ українців: відповідь вчених

Що таять у собі українські прізвища

Напевно, багатьом українцям цікава таємниця походження їхніх прізвищ. І хоча періодично серед них зустрічаються такі, які не схожі на жодне відоме слово, проте здебільшого вони мають цілком зрозуміле походження.

Як йдеться у матеріалі 24 каналу, кандидат філологічних наук Наталія Сокол-Клепар розповіла, що перші прізвища з’явилися ще в стародавньому Римі, але їх використала лише знати. А ось для звичайних людей вони якогось особливого значення не мали, тому що документів у них не було і читати-писати вони не вміли.

Втім через збільшення чисельності населення так чи інакше доводилося розрізняти людей з однаковими іменами. Для цього знадобилися прізвиська, які спочатку використовували замість прізвищ. Такі прізвиська давали за характеристиками характеру чи виду діяльності.

Однак, найбільша кількість українських прізвищ все ж таки походить від імені засновника роду. З давніх-давен в українців залишилися прізвища від давніх язичницьких імен на кшталт Нечай, Жадан, Вторак, але з християнізацією Русі з’явилося більше звичних імен, які відомі і сьогодні.

При цьому більшість прізвищ все ж таки походить від імені батька сімейства, хоча є і такі, які походять від матері.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища належали військовим. Вони виникли від військових чинів на Запорізькій Січі.