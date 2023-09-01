Кто такие Лымари и Бортники, или какие еще украинские фамилии произошли от ремесел

Популярные украинские фамилии имеют особое значение

По фамилии украинцев можно сказать о том, откуда произошел их род. К примеру, некоторые фамилии говорят о дворянском происхождении, а другие, наоборот, говорят о профессии предка.

В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" рассказали о том, какие фамилии произошли от профессий. Некоторые из них весьма неожиданные.

Фамилии Боярчук, Вознюк, Гетьман, Пушкарь, Солдатенко произошли от должностей, которые занимали предки украинцев. Но фамилии, которые произошли от ремесел, куда интереснее. Они дают знания не только о предках, но и о развитии народного хозяйства несколько веков назад.

Чем, к примеру, занимались стельмахи? Или бондари? Эти слова сегодня редко можно встретить обычной речи украинцев. Однако фамилии, которые от них произошли, остались. А означают они следующее:

Бондарь – мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и т.д.

Гончар – ремесленник, производивший посуду, изразцы из глины.

Стельмах – мастер, который производил и направлял телеги, сани.

Кушнир – тот, кто выделывал мех из шкуры и шил меховые изделия.

Лымарь – ремесленник, изготовлявший ременные доспехи.

Гармаш – мастер, который производил и обслуживал пушки.

Бортник – тот, кто занимался лесным пчеловодством.

Гутник – мастер, производивший посуду и другие вещи из стекла.

Были у ремесленников и шутливые прозвища, которые сформировали будущие фамилии. К примеру: плотника называли Дубогрызенко; мельника — Мукосиенко; сапожника — Тягнишкирой; стекольщика — Стеклобоем, а пономаря — Заплюйсвичкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фамилии у украинцев были не всегда. Как раньше жили наши предки.