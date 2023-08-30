От чего происходит самая большая группа фамилий украинцев: ответ ученых

Что таят в себе украинские фамилии

Наверняка многим украинцам интересна тайна происхождения их фамилий. И хотя периодически среди них встречаются такие, которые не похожи ни на одно известное слово, однако в большинстве своем они имеют вполне понятное происхождение.

Как говорится в материале 24 канала, кандидат филологических наук Наталья Сокол-Клепар рассказала, что первые фамилии появились еще в древнем Риме, но их использовала лишь знать. А вот для обычных людей они какого-либо особого значения не имели, так как документов у них не было и читать-писать они не умели.

Впрочем, из-за увеличения численности населения так или иначе приходилось различать людей с одинаковыми именами. Для этого понадобились прозвища, которые поначалу использовались вместо фамилий. Такие прозвища давали по чертам характера или виду деятельности.

Однако, наибольшее количество украинских фамилий все же происходят от имени основателя рода. С давних времен у украинцев остались фамилии от древних языческих имен вроде Нечай, Жадан, Вторак, но с христианизацией Руси появилось больше привычных имен, которые известны и сегодня.

При этом большая часть фамилий все же происходит от имени отца семейства, хотя есть и такие, которые происходят от матери.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские фамилии принадлежали военным. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи.