Лэбидь и Соловий: как насильственно россияне сменили фамилии украинских семей

За каждой фамилией и насильственной сменой стоит целая история рода

Украинцы все чаще возвращают себе в паспортах настоящие имена и фамилии, ведь это наша этническая ментальность и связь с предками. Как ни пыталась россия на протяжении не одного века искоренить украинскую культуру, эти попытки имели ситуативный и временный относительный успех.

Своими историями поделились две семьи, которые в прошлом подверглись фальсификациям фамилий. Об этом рассказала кандидат филологических наук Наталья Сокол-Клепарь.

Соловий – Соловей

София Соловий поет на известных сценах оперных театров Вены, Неаполя, Венеции, Афин и Ниццы. Хотя советские власти когда-то переписали ее деда Николая с Соловий на Соловей.

"Он работал в хоре оперного театра. Это я говорю о 1938 – 1939 годах. В сентябре 1939 года все мы прекрасно знаем, что произошло. Его забрали в армию и когда делали новые документы, то фамилию сменили", — рассказала оперная певица.

В паспорте она еще записана Софией Соловей, зато своим сценическим именем для афиш выбрала настоящее, родовое – Соловий.

Лэбидь – Лебедь

В семье Тараса Лэбидя был один из лидеров ОУН – УПА Николай Лэбидь. Кроме того, его прямые предки пережили депортацию.

"Пришла советская власть, московиты сказали: или идешь на войну, или мы расстреляем всю твою семью. Когда дед ушел, бабушку все равно выселили на Сахалин с детьми", — рассказал Тарас Лебедь.

У тех выселенных еще была настоящая фамилия Лэбидь. Однако, после такого прошлого коммунисты переписали их потомков на Лебедь.

Российские захватчики часто меняли и названия населенных пунктов на свой манер – город Каменское стал Днепродзержинском.

"Мы должны оберегать не только нашу географическую и языковую территорию, но и антропонимную. Потому что фамилия – это связь поколений. Если теряется эта ниточка между поколениями, то теряется история рода, а в конце концов и история народа", – говорит Наталья Сокол-Клепарь.

Теперь украинцы активно проводят политику декоммунизации и этот процесс еще будет продолжаться.

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