Фамилий в Украине раньше не было: как до этого жили украинцы

Фамилии появлялись постепенно от высших слоев населения к низшим

В каждом из регионов Украины распространена определенная фамилия — так сложилось исторически. Однако были времена, когда фамилий у украинцев не существовала, они им попросту были не нужны.

На портале "Козацтво" рассказали о том, когда на территории Украины зародились первые фамилии и от чего они пошли. До этого момента большая часть населения называла друг друга только по именам или кличкам.

Так, на ранних этапах развития, как в украинском обществе, так и в греческом или любом другом использовались лишь имена: Рамзес, Эвклид и так далее. Чтобы отличать друг друга к ним добавлялось имя отца (Ахилл, сын Пелея) или место, откуда человек родом (Зенон из Элеи). Из летописей известно, что даже во времена Киевской Руси князья, летописцы и обычные горожане носили только имена, порой с приставками: Ярослав Мудры, Нестор Летописец и так далее.

Первые фамилии стали появляться во времена феодализма, в период между XIV и XVIII веком, но большая часть населения жила без фамилий и в начале XIX века. Сперва фамилии появились у князей, магнатов, владельцев имений. К слову, фамилии князей походили от названия земель, которые им принадлежали издавна. В ХІV-ХV века по такому принципу появились фамилии Рогатинский и Чорторыйский.

Позже, где-то в ХVІ-ХVІІІ века, фамилии стали популярны среди мещан и окончательно закрепились среди свободных украинцев, которые, в основном, занимались торговлей или ремеслом: Пекарь, Гончар и так далее.

Однако основную массу украинского общества в тот период составляли крестьяне и крепостные. Согласно тогдашним правилам, им не нужны были фамилии — хватало имени и прозвища. И лишь с отменой крепостного права в 1861 году они получили право носить фамилии. Формировались они двумя путями:

первый — превращали в фамилию прозвище, которое закрепилось за человеком (Криворучко — из-за физических дефектов, Белый — по цвету волос и так далее)

второй — фамилией становилось имя отца или деда. Отсюда Ивановы, Иванюки, Иваненко, Иваницкие — всего от имени Иван образовано больше 100 фамилий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как россияне повлияли на украинские фамилии. Так называемые "братья" всегда пытались уничтожить украинскую культуру и самобытность.