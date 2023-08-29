Прізвищ в Україні раніше не було: як до цього жили українці

Прізвища з’являлися поступово від найвищих верств населення до нижчих

У кожному з регіонів України поширене певне прізвище — так склалося історично. Однак були часи, коли прізвищ в українців не існувало, вони їм просто були не потрібні.

На порталі "Козацтво" розповіли про те, коли на території України зародилися перші прізвища та від чого вони пішли. До цього моменту більша частина населення називала одне одного тільки за іменами або прізвиськами.

Так, на ранніх етапах розвитку як в українському суспільстві, так і в грецькому чи будь-якому іншому використовувалися лише імена: Рамзес, Евклід тощо. Щоб відрізняти один одного до них додавалося ім’я батька (Ахіл, син Пелея) або місце, звідки людина родом (Зенон з Елеї). З літописів відомо, що навіть за часів Київської Русі князі, літописці та звичайні городяни носили лише імена, часом із приставками: Ярослав Мудрий, Нестор Літописець тощо.

Перші прізвища почали з’являтися за часів феодалізму, у період між XIV і XVIII століттям, але більшість населення жила без прізвищ і на початку XIX століття. Спочатку прізвища з’явилися у князів, магнатів, власників маєтків. До речі, прізвища князів походили від назви земель, які їм належали здавна. У ХІV-ХV ст. за таким принципом з’явилися прізвища Рогатинський та Чорторийський.

Пізніше, десь у ХVІ-ХVІІІ століттях, прізвища стали популярними серед міщан і остаточно закріпилися серед вільних українців, які здебільшого займалися торгівлею чи ремеслом: Пекар, Гончар тощо.

Проте основну масу українського суспільства на той період становили селяни та кріпаки. Згідно з тодішніми правилами, їм не потрібні були прізвища — вистачало імені та прізвиська. І лише зі скасуванням кріпацтва в 1861 році вони отримали право носити прізвища. Формувалися вони двома шляхами:

перший — перетворювали на прізвище прізвисько, яке закріпилося за людиною (Криворучко — через фізичні дефекти, Білий — за кольором волосся тощо).

другий — прізвищем ставало ім’я батька чи діда. Звідси Іванови, Іванюки, Іваненко, Іваницькі — всього від імені Івана утворено понад 100 прізвищ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни вплинули на українські прізвища. Так звані "брати" завжди намагалися знищити українську культуру та самобутність.