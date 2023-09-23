Сколько украинцев носят такую же фамилию как у вас, и где они живут: интерактивная карта

Можно узнать немало интересного о своей фамилии

Современному человеку трудно это представить, но много веков люди обходились без фамилий, они им просто были не нужны. Они начали появляться во времена феодализма, в период между XIV и XVIII веком, но большая часть населения жила без фамилий еще в начале XIX века.

В современной Украине много однофамильцев, и можно узнать, сколько людей в стране носят одинаковую фамилию. На сайте "Рідні" запустили интерактивную карту, которая поможет ответить на этот вопрос.

Сначала фамилии в Украине появились у князей, магнатов, владельцев имений, позже стали распространяться среди мещан и окончательно закрепились среди свободных украинцев, которые, в основном, занимались торговлей или ремеслом. Иногда по фамилии можно догадаться, чем занимались предки (Гончар, Пекарь, Олийник и тому подобное), а иногда они не вызывают никаких ассоциаций.

Однако в любом случае интересно узнать, сколько украинцев, кроме вас, носят такую же фамилию. С помощью интерактивной карты сделать это несложно. Достаточно вписать фамилию в строку и нажать "поиск".

После этого появится информация о том, сколько в Украине носителей этой фамилии и в каких областях их проживает больше всего. Например, фамилию Петренко носит 42 226 украинцев. Она занимает 21 место по распространенности. Так можно проверить любую украинскую фамилию.

Стоит отметить, что на карте показаны данные о распространении фамилий в 2010-2013 годах. Сегодня картина может несколько отличаться, поскольку после начала войны в 2014 году и полномасштабного вторжения рф в Украину многие люди были вынуждены сменить место жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как образовались фамилии, которые украинцы носят до сих пор. В частности, речь идет и о "звездных" фамилиях типа Тимошенко, Махно и Бондарчук.