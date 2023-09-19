Эти украинские фамилии окутаны тайной: проверьте себя в списке загадочных родовых имен

Их десятки или даже сотни

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Однако существуют родовые имена, происхождения которых до сих пор окутаны тайной.

Как отмечает издание Сурма, в Украине есть десятки с сотни фамилий, которые поддаются систематизации, но "какой-то тайной и не до конца понятной". В пример там приводится фамилия Масляк.

"Фамилия кажется "прозрачной" по происхождению. Однако некоторые выводят его он арабского военачальника Масламака, сына халифа и потомка пророка Мухаммеда, воевавшего в Украине в VIII веке нашей эры. Однако это легенды и мифы, а может и правда Древней Украины. Но пойдем дальше – Масляк. Маслак, Маслюк, Маслик, Маслик. В основе лежит масл-, а дальше почему-то чередуются все громкие буквы алфавита. Возьмем практически любую другую основу, абсолютно "непрозрачную" и так или иначе, подставляя поочередно все громкие буквы, создадим украинские фамилии. Как это? Почему так?", — задаются вопросом авторы статьи.

Также загадочны и фамилии с окончаниями — но, напрмир, Дахно, Лахно, Кахно, Махно, Вахно, Тахно. Тут уже другой подход в создании родовых имен, "но что они означают?".

Также покрыты тайной и фамилии с окончанием — ман, например, Брытьман, Сурман, Котьман, Бікман, Бацман.

"Последнее из них с датского означает "лодочник". Откуда взялись датчане на Полтавщине? Может ли это потомки викингов и этим фамилиям не менее 1500 лет? А фамилии в Полтавской и Киевской областях Демидион, Завизион, Арион, Фарион и т.д. Они тоже очевидно классифицируются по окончании –ион. А полтавские фамилии Хавер, Ивер и похожие на них. Все они встречаются среди регистровых списков казацких полков, а ныне среди крестьян Полтавщины. А сколько лет таким украинским фамилиям как Передерий, Предрий? Две-три тысячи лет или гораздо больше, потому что "передрая" на персидском языке в древности означало "скиф заморский", — отмечают журналисты.

Еще загадочные украинские фамилии:

Бузяк;

Гмыря;

Гуржий;

Дзыза (Зыза);

Жога;

Кондуфор;

Таратута;

Щорс.

Напомним, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии.