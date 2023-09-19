Ці українські прізвища оповиті таємницею: перевірте себе у списку загадкових родових імен

Їх десятки або навіть сотні

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Проте існують родові імена, походження яких досі оповиті таємницею.

Як зазначає видання Сурма, в Україні є десятки із сотні прізвищ, які піддаються систематизації, але "якійсь таємничій і не до кінця зрозумілій". За приклад наводиться прізвище Масляк.

"Прізвище здається "прозоре" за походженням. Однак дехто виводить його він арабського воєначальника Масламака, сина халіфа і нащадка пророка Мухамеда, який воював в Україні в VIII столітті нашої ери. Однак, це легенди і міфи, а може й правда Давньої України. Але підемо далі – Масляк. Маслак, Маслюк, Маслик, Маслік. В основі лежить масл-, а далі чомусь чергуються всі голосні літери алфавіту. Візьмемо практично будь-яку іншу основу, яка абсолютно "непрозора" і так чи інакше, підставляючи почергово всі голосні літери, створимо українські прізвища. Як це? Чому так?", — запитують автори статті.

Також загадкові і прізвища із закінченнями — но, наприклад, Дахно, Лахно, Кахно, Махно, Вахно, Тахно. Тут вже інший підхід у створенні родових імен, "але що вони означають?"

Також покриті таємницею і прізвища із закінченням — ман, наприклад, Бритьман, Сурман, Котьман, Бікман, Бацман.

"Останнє з них з данської означає "човняр". Звідки взялися данці на Полтавщині? Чи може це нащадки вікінгів і цим прізвищам не менше 1 500 років? А прізвища на Полтавщині і Київщині Демідіон, Завізіон, Аріон, Фаріон тощо. Вони теж очевидно класифікуються за закінченням -іон. А полтавські прізвища Хавер, Івер і схожі на них. Усі вони зустрічаються серед реєстрових списків козацьких полків, а нині серед селян Полтавщини. А скільки років таким українським прізвищам як Передерій, Передрій? Дві-три тисячі років чи набагато більше, бо ж "передрая" перською мовою в давнину означало "скіф заморський", — зазначають журналісти.

Ще загадкові українські прізвища:

Бузяк;

Гмиря;

Гуржій;

Дзиза (Зиза);

Жога;

Кондуфор;

Таратута;

Щорс.

Нагадаємо, що дізнатися, звідки родом твої предки, можна по закінченню прізвища.