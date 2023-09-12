Можливо, ви зі знаті: які прізвища носять нащадки українських дворян (список)

Українці здавна відображали свій рід занять у родових іменах

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, деякі з них вказують на приналежність до якогось знатного роду.

Як пише УНІАН, українці здавна відображали свій рід занять у родових іменах. У родовідних книгах українських дворян можна знайти такі дворянські прізвища :

Адамовичі;

Андрушевські;

Безбородьки;

Вернадські;

Галагани;

Гордієнки;

Дарагани;

Дорошенки;

Ждановичі;

Іскрицькі;

Кандиби;

Карпенки;

Криницькі;

Лазаревські;

Леонтовичі;

Максимовичі;

Овсієнки;

Остроградські;

Паскевичі;

Полуботки;

Самойловичі;

Стороженки;

Сулими;

Тарновські;

Уманці;

Ханенки;

Щербані;

і багато інших.

Зазначається, що цей список не враховує знатні роди часів Запорізького війська, оскільки в ті часи ще не вівся письмовий облік української знаті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища походять із Київської Русі.

Також ми повідомляли, які українські прізвища належали військовим. Вони виникли від військових чинів на Запорізькій Січі. Якщо одне з прізвищ у переліченому нижче списку належить вам, сміливо можна сказати, що в минулому один із ваших предків був членом українського війська.