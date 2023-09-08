Ковбаса, Паляниця, Гарбуз та інші: звідки взялися "їстівні" українські прізвища

Перші українські прізвища можна знайти у реєстрах козаків 1649 року

Найпоширеніше прізвище в Україні — Мельник, багато людей з прізвищем Шевченко, а на третьому місці за поширеністю — Коваленко. Але бувають незвичайні прізвища, пов’язані з назвою якогось продукту.

Про те, звідки вони беруть початок, сайту Depo.ua розповіла генеалог Ольга Михайличенко. Вона вивчає питання українських прізвищ понад 15 років.

"Значна частина українських прізвищ зародилася саме від прізвиськ, які носили засновники роду. Така практика характерна насамперед для козацьких прізвищ, перші з яких можна знайти в реєстрах козаків 1649 року. Згадки про перші прізвища українців з’являються наприкінці XVII – на початку XVIII ст.", — пояснила вона.

При цьому козаки частіше характеризували людину за зовнішністю та поведінкою. Будь-яка особливість лягала в основу прізвиська, а потім воно перетворювалося на прізвище, яке тепер носять його нащадки.

"Їстівні" прізвища — Сало, Ковбаса, Часник, Паляниця, Гарбуз, Кухлик, Вареник, Бульба тощо — також козацькі. Спочатку це були прізвиська, які отримували козаки, які любили, або, навпаки, не вживали будь-якого продукту. Згодом вони трансформувалися у прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія здавна позбавляла українців прізвищ. Вперше обрусіння українських прізвищ почалося ще в Російській імперії, але українська шляхта та різні дворянські титули заважали імператорам у цій справі.