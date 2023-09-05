росія здавна позбавляла українців прізвищ: як це робилося

Деякі сучасні прізвища українців кілька століть тому звучали інакше

Прізвища в Україні з’явилися лише кілька сотень років тому, приблизно наприкінці XVIII – на початку XIX століть. Однак цей період для населення нашої країни був не з простих, тому що з обох боків "атакували" дві імперії: на сході — Московська, а на заході — Австрійська. І якщо австрійці розуміли суттєву різницю між своєю культурою та українською, то в росії намагалися нівелювати будь-яку національну ідентичність.

Кандидат філологічних наук Наталія Сокол-Клепар розповіла, яким чином українські прізвища піддавалися російському впливу і навіщо це було потрібно тодішній владі. За її словами, у тодішній росії активно процвітала системна політика, коли прізвища записували так, як сприймали на слух.

Вперше обрусіння українських прізвищ почалося ще в Російській імперії, але українська шляхта та різні дворянські титули заважали імператорам у цій справі. Тож у середині ХІХ століття імператор Микола I понизив аристократів до міщан і селян. Таким чином їх подвійні прізвища були замінені чимось простішим. Але серйозно за це взялися за часів СРСР, де не існувало українців як нації, а були лише українські прізвища, яких треба позбутися.

Кожен російський правитель прагнув дедалі більше асимілювати не лише населені пункти України, а й мову. Наприклад, камінець Кам’янське став Дніпродзержинськом, а прізвище Мельник змінилося на Мельникова. Навіщо це було потрібно росії? Відповідь проста — щоб усі нації СРСР зливались зі "старшим братом", тобто росіянами, і не мали від них жодних відмінностей.

"Люди пам’ятають, як їхній дід, прадід чи батько був змушений записати прізвище. Йому в паспорті додали – був Запорожець, а став Запорожцев", – розповіла кандидат філологічних наук.

Комуністам було достатньо змінити одну-дві літери в українському прізвищі, щоб перетворити його на російське. За цим же принципом в українських прізвищах з’явилися чужі суфікси -ів, -ова, -ін, за допомогою яких було створено прізвища Петров, Іванов, Сидоров тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, звідки пішли прізвища Бортник та Лимар та що вони означають.