Українські чоловіки брали прізвище дружини: навіщо і в якому разі

Здавна для українців прізвища відігравали величезну роль і мали особливе значення

Усі звикли до того, що українське прізвище чоловіка після весілля передається жінці, незалежно від того, де мешкає сім’я — на території дружини чи на території чоловіка. Проте ще кілька століть тому чоловік міг узяти прізвище жінки.

На порталі Delo розповіли про те, у якому разі це можливо. Крім того, діти цього чоловіка пізніше отримували його прізвище, а не жінки.

У часи наших предків траплялися випадки, коли чоловіки брали прізвище власниці будинку чи господині, з якою жили. Те саме відбувалося і у випадку, якщо чоловіка після весілля було прийнято в сім’ю дружини і жив у них у будинку. Так і з’явилося популярне українське прізвище Приймак.

Це прізвище походить від того, що чоловік жив "у приймах" у тещі чи дружини, не маючи власного двору. Спочатку це було прізвисько, причому досить образливе. Але час перепису населення ці прізвиська перетворилися на прізвище, яке вказували потім у документах.

Коли в сім’ї такого чоловіка народжувалися діти, то це прізвище переходило їм, як і належить. У документах діти записувалися як "діти прийомного" або "Приймаки". Важливо зазначити, що в українському суспільстві здавна дотримувалися моделі патріархату і це був єдиний випадок, коли чоловік міг узяти прізвище дружини, а не дружина прізвище чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в українців з’явилися прізвища та як наші предки жили до цього моменту.