Їх носять сотні тисяч людей: три найпопулярніші прізвища в Україні

Ці прізвища найчастіше зустрічаються у певних регіонах

Завдяки прізвищу можна багато дізнатися про своїх предків, їх рід діяльності, місце проживання, а іноді навіть і зовнішності. В Україні серед безлічі найрізноманітніших прізвищ є і ті, які є найпоширенішими у певних регіонах.

Лінгвісти проаналізували мільйони українських прізвищ та визначили три з них, які найчастіше використовуються. Про це повідомляється на сайті МІС.

Так, на першому місці виявилося прізвище Мельник. Його носять понад 107 тисяч українців. Друге місце за популярністю займає прізвище Шевченко. Воно належить понад 106 тисячам громадян. А на третьому місці – Коваленко, його носять 88 тисяч людей у нашій країні.

Варто зазначити, що кожне з прізвищ поширене у певному регіоні:

Мельник – у західній частині України;

– у західній частині України; Шевченко – у центральних областях.

– у центральних областях. Коваленко – на півночі.

Карта прізвищ. Джерело: сайт "Рідні"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які секрети можуть розкрити закінчення прізвищ. Генеалог Ольга Михайличенко наголосила, що саме останні літери можуть говорити саме про походження цього прізвища.