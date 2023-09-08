Ковбаса, Паляниця, Гарбуз и другие: откуда взялись "съедобные" украинские фамилии

Первые украинские фамилии можно найти в реестрах козаков 1649 года

Самая распространенная фамилия в Украине — Мельник, много также людей с фамилией Шевченко, а на третьем месте по распространенности — Коваленко. Но бывают необычные фамилии, связанные с названием какого-либо продукта.

О том, откуда они берут свое начало, сайту Depo.ua рассказала генеалог Ольга Михайличенко. Она изучает вопрос украинских фамилий более 15 лет.

"Значительная часть украинских фамилий зародилась именно от прозвищ, которые носили основатели рода. Такая практика характерна, прежде всего, для козацких фамилий, первые из которых можно найти в реестрах козаков 1649 года. Упоминания о первых фамилиях украинцев появляются в конце XVII – начале XVIII веков", — пояснила она.

При этом, козаки чаще характеризовали человека по внешности и поведению. Любая особенность ложилась в основу прозвища, а потом оно превращалось в фамилию, которую теперь носят его потомки.

"Съедобные" фамилии — Сало, Ковбаса, Часник, Паляниця, Гарбуз, Кухлик, Вареник, Бульба и тому подобное — также козацкие. Изначально это были прозвища, которое получали козаки, любившие, либо, наоборот, не употреблявшие, какой-либо продукт. Впоследствии они трансформировались в фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россия издавна лишала украинцев фамилий. Впервые обрусение украинских фамилий началось еще в Российской империи, но украинская шляхта и различные дворянские титулы мешали императорам в этом деле.