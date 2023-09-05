россия издавна лишала украинцев фамилий: как это делалось

Некоторые современные фамилии украинцев пару веков назад звучали иначе

Фамилии в Украине появились лишь несколько сотен лет назад, примерно в конце XVIII – начале XIX веков. Однако этот период для населения нашей страны был не из простых, так как с двух сторон "атаковали" две империи: на востоке — Московская, а на западе — Австрийская. И если австрийцы понимали существенное различие между своей культурой и украинской, то в россии пытались нивелировать любую национальную идентичность.

Кандидат филологических наук Наталья Сокол-Клепар рассказала, каким образом украинские фамилии поддавались российскому влиянию и зачем это было нужно тогдашней власти. По ее словам, в тогдашней россии активно процветала системная политика, когда фамилии записывали так, как воспринимали на слух.

Впервые обрусение украинских фамилий началось еще в Российской империи, но украинская шляхта и различные дворянские титулы мешали императорам в этом деле. Поэтому в середине XIX века император Николай I понизил аристократов до мещан и крестьян. Таким образом их двойные фамилии были заменены чем-нибудь попроще. Но всерьез за это взялись во времена СССР, где не существовало украинцев как нации, а были только украинские фамилии, от которых нужно избавиться.

Каждый российский правитель стремился все сильнее ассимилировать не только населенные пункты Украины, но и язык. К примеру, ород Каменское стал Днепродзержинском, а фамилия Мельник изменилась в Мельникова. Для чего это было нужно россии? Ответ простой — чтобы все нации СССР сливались со "старшим братом", то есть россиянами, и не имели от них никаких отличий.

"Люди помнят, как их дед, прадед или отец был вынужден записать фамилию. Ему в паспорте добавили – был Запорожец, а стал Запорожцев", – рассказала кандидат филологических наук.

Коммунистам было достаточно изменить одну-две буквы в украинской фамилии, чтобы превратить ее в российскую. По этому же принципу в украинских фамилиях появились чужие суффиксы -ов, -ова, -ин, при помощи которых были созданы фамилии Петров, Иванов, Сидоров и тому подобные.

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