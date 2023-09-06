Украинские мужчины брали фамилию жены: зачем и в каком случае

Издавна для украинцев фамилии играли огромную роль и имели особое значение

Все привыкли к тому, что украинская фамилия мужчины после свадьбы передается женщине, независимо от того, где живет семья — на территории жены, или на территории мужа. Однако еще несколько веков назад мужчина мог взять фамилию женщины.

На портале Delo рассказали о том, в каком случае это возможно. Кроме того, дети этого мужчины позже получали уже его фамилию, а не женщины.

Во времена наших предков встречались случаи, когда мужчины брали фамилию владелицы дома или хозяйки, с которой жили. То же самое происходило и в случае, если мужчина после свадьбы был принят в семью жены и жил у них в доме. Так и появилась популярная украинская фамилия Приймак.

Эта фамилия произошла от того, что мужчина жил "в приймах" у тещи или жены, не имея собственного двора. Сначала это было прозвищем, причем довольно обидным. Но время переписи населения эти прозвища превратились в фамилию, которую указывали затем в документах.

Когда в семье такого мужчины рождались дети, то эта фамилия переходила им, как и полагается. В документах дети записывались как "дети приемного" или Приймаки". Важно отметить, что в украинском обществе издревле придерживались модели патриархата и это был единственный случай, когда мужчина мог взять фамилию жены, а не жена фамилию мужа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда у украинцев появились фамилии и как наши предки жили до этого момента.