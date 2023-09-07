Их носят сотни тысяч людей: три самые популярные фамилии в Украине

Эти фамилии наиболее часто встречаются в определенных регионах

Благодаря фамилии можно много узнать о своих предках, их роде деятельности, месте проживания, а иногда даже и внешности. В Украине среди большого множества самых разнообразных фамилий есть и те, которые являются самыми распространенными в определённых регионах.

Лингвисты проанализировали миллионы украинских фамилий и определили три из них, которые чаще всего используются. Об этом сообщается на сайте МІС.

Так, на первом месте оказалась фамилия Мельник. Ее носят более 107 тысяч украинцев. Второе место по популярности занимает фамилия Шевченко. Она принадлежит более 106 тысяч граждан. А на третьем месте — Коваленко, которую носят 88 тысяч человек в нашей стране.

Стоит отметить, что каждая из фамилий распространена в определенном регионе:

Мельник — в западной части Украины;

— в западной части Украины; Шевченко — в центральных областях.

— в центральных областях. Коваленко — на севере.

Карта фамилий. Источник: сайт "Рідні"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие секреты могут раскрыть окончания фамилий. Генеалог Ольга Михайличенко отметила, что именно последние буквы могут говорить о происхождении этой фамилии.