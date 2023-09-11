Настенко, Марусяк і не тільки: які прізвища в Україні давали позашлюбним дітям

Було кілька варіантів прізвищ, яке міг отримати новонароджений

Серед величезної кількості українських прізвищ існують і ті, що раніше давали виключно незаконнонародженим дітям. Тільки в одному випадку дитина могла все ж таки змінити своє прізвище.

Позашлюбним дітям прізвище давали по особливому порядку. За хрещення їм давали ім’я за святцями, по батькові — від імені хрещеного отця. Від нього утворювалося прізвище. Про це пише RadioTrek.

Зазначається, що лише у випадку, якщо батько дівчини, яка народила, давав згоду дати онуку чи онуці своє прізвище, для новонародженого робили виняток із правил. Дитина могла змінити прізвище, якщо батько її визнавав.

Незаконнонародженим дітям часто давали такі прізвища: Покровтюк, Кривтюк, Кривдюк. До сьогодні вони майже не збереглися, оскільки за кілька поколінь їх часто змінювали.

Також були випадки, коли прізвище дитині утворювали від імені її матері : Настенко, Катренко, Марусяк, Маруняк, Маріяш, Марунчак, Маланюк, Маланчук, Паращук, Фещин, Олянчин, Гануляк, Катеринюк, Мотренко тощо.

Новонародженим могли давати й скорочене прізвище чоловіка, якого мати дитини вважала його батьком. Отже, наприклад, прізвище Четвертинський перетворювалася на Вертинський, Калитовський – на Литовський тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в Україні утворилися "їстівні" прізвища, такі як Сало, Ковбаса, Часник, Паляниця і так далі.