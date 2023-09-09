Щур, Зозуля, Котик та інші: як з’явилися "тваринні" та "пташині" українські прізвища

Часто свої прізвища українці отримували залежно від способу життя та особливостей

З прізвища людини можна дізнатися не тільки звідки вона родом, але і спробувати відгадати, якими були її предки. Значна частина українських прізвищ зародилася саме від прізвиськ, які мали засновники роду.

Про те, звідки беруть початок прізвища на основі назв тварин, сайту Depo.ua розповіла генеалог Ольга Михайличенко. Вона вивчає питання українських прізвищ понад 15 років.

У більшості випадків козаки характеризували людину за зовнішністю, ремеслом або особливостями поведінки. Це лягало в основу прізвиська людини, а воно пізніше трансформувалося у прізвище, яке тепер носять його нащадки.

Як пояснила дослідниця, за однією з версій, "тваринні" прізвиська люди отримували через свій спосіб життя. Нерідко прізвиська визначалися тим, які істоти оточували його носія — Гусак, Корова. Віл або Кінь могли назвати також людину, яка тяжко працювала.

Ольга Михайличенко додала, що часто свої прізвища українці одержували залежно від ремесла. При цьому не всі рибалки стали Рибалками, деяких, наприклад, називали Карпом — тому що він був майстер у лові цієї риби. Прізвисько Щука могли дати тому, хто мав "хижий" характер, як і ця риба.

За цим принципом могли виникнути й інші прізвища, пов’язані з тваринами або птахами. Так, Котиком могли назвати лагідну і приємну людину, а Щуром – хитру або відразливу, Зозулей – поганого батька чи матір, а Солов’єм – людину, яка мала хороший голос.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такі Лимарі та Бортники, та які ще українські прізвища походять від ремесел. Деякі з них дуже несподівані.