Щур, Зозуля, Котик и другие: как появились "животные" и "птичьи" украинские фамилии

Часто свои фамилии украинцы получали в зависимости от образа жизни и особенностей

По фамилии человека можно узнать не только откуда он родом, но и попытаться отгадать, какими были его предки. Значительная часть украинских фамилий зародилась именно от прозвищ, которые носили основатели рода.

О том, откуда берут свое начало фамилии на основе названий животных, сайту Depo.ua рассказала генеалог Ольга Михайличенко. Она изучает вопрос украинских фамилий более 15 лет.

В большинстве случаев козаки характеризовали человека по внешности, ремеслу, или особенностям поведения. Это ложилось в основу прозвища человека, а оно позднее трансформировалось в фамилию, которую теперь носят его потомки.

Как пояснила исследовательница, по одной из версий, "животные" прозвища люди получали по причине своего образа жизни. Нередко прозвища определялись тем, какие существа окружали его носителя — Гусак, Корова. Вил или Кинь могли назвать также человека, который тяжело работал.

Ольга Михайличенко добавила, что часто свои фамилии украинцы получали в зависимости от ремесла. При этом не все рыболовы стали Рыбаками, некоторых, например, называли Карпом — потому что он был мастер в ловле этой рыбы. Прозвище Щука могли дать тому, кто имел "хищный" характер, как и эта рыба.

По этому же принципу могли возникнуть и другие фамилии, связанные с животными или птицами. Так, Котиком могли назвать ласкового и приятного человека, а Щуром – хитрого или отталкивающего, Зозулей – плохого отца или мать, а Соловьем – человека, который имел хороший голос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такие Лымари и Бортники, и какие еще украинские фамилии произошли от ремесел. Некоторые из них весьма неожиданные.