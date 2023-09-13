Ці українські прізвища мають спадкові воїни: перевірте своє

Ці прізвища можна зустріти досі

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Наші пращури здавна відображали свій рід занять у родових іменах.

Як пише УНІАН, деякі прізвища українців вказують на те, що серед їх носіїв у минулому могли бути військові та володарі військових звань. В Україні зустрічаються такі прізвища, що належать до війська:

Джура — зброєносець;

Компанієць — козак легкоконного Гетьманського полку;

Курінний — від слова "курінь";

Отаманенко — так називали ватажка козаків, обраного голосуванням;

Сердюк — наймані піхотинці Запорізького війська;

Сотник — військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;

Хорунжий — прапороносець у Запорізькій Січі, пізніше — військове звання серед Українських січових стрільців та в УНР;

Чотар — молодший офіцер Українських січових стрільців.

Зазначається, що якщо у вас таке прізвище, то, можливо, хтось із предків належав до українського війська.

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