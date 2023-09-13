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Эти украинские фамилии носят потомственные воины: проверьте свою

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
https://zn.ua/ Новость обновлена 13 сентября 2023, 14:55

Эти фамилии можно встретить до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Наши предки издавна отображали свой род занятий в родовых именах.

Как пишет УНИАН, некоторые фамилии украинцев указывают на то, что среди их носителей в прошлом могли быть военные и обладатели воинских званий. В Украине встречаются такие фамилии, принадлежащие к войску:

  • Атаманенко — так называли вожака казаков, выбранного голосованием;
  • Джура — оруженосец;
  • Компаниец — козак легкоконного гетманского полка;
  • Куринный — от слова "курень";
  • Сердюк — наемные пехотинцы Запорожского войска;
  • Сотник — воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;
  • Хорунжий — прапороносец в Запорожской Сечи, позднее — воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;
  • Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов.

Отмечается, что, если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков принадлежал к украинскому войску.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.

Также мы сообщали о том, как появились "животные" и "птичьи" украинские фамилии

Теги:
#Украина #История #Украинцы #Фамилии