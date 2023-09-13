Эти украинские фамилии носят потомственные воины: проверьте свою
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Эти фамилии можно встретить до сих пор
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Наши предки издавна отображали свой род занятий в родовых именах.
Как пишет УНИАН, некоторые фамилии украинцев указывают на то, что среди их носителей в прошлом могли быть военные и обладатели воинских званий. В Украине встречаются такие фамилии, принадлежащие к войску:
- Атаманенко — так называли вожака казаков, выбранного голосованием;
- Джура — оруженосец;
- Компаниец — козак легкоконного гетманского полка;
- Куринный — от слова "курень";
- Сердюк — наемные пехотинцы Запорожского войска;
- Сотник — воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;
- Хорунжий — прапороносец в Запорожской Сечи, позднее — воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;
- Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов.
Отмечается, что, если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков принадлежал к украинскому войску.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.
Также мы сообщали о том, как появились "животные" и "птичьи" украинские фамилии