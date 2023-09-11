Настенко, Марусяк и не только: какие фамилии в Украине давали внебрачным детям

Было несколько вариантов фамилий, которую мог получить новорожденный

Среди огромного количества украинских фамилий существуют и те, которые ранее давали исключительно незаконнорожденным детям. Только в одном случае ребенок мог все же сменить впоследствии свою фамилию.

Внебрачным детям фамилию давали по особому порядку. При крещении им давали имя за святцами, отчество — от имени крестного отца. От него образовывалась фамилия. Об этом пишет RadioTrek.

Отмечается, что только в случае, если отец девушки, которая родила, давал согласие дать внуку или внучке свою фамилию, для новорожденного делали исключение из правил. Ребенок мог сменить фамилию, если отец ее признавал.

Незаконнорожденным детям часто давали такие фамилии: Покровтюк, Кривтюк, Кривдюк. До сегодняшнего дня они почти не сохранились, поскольку за несколько поколений их часто меняли.

Также были случаи, когда фамилию ребенку образовывали от имени его матери: Настенко, Катренко, Марусяк, Маруняк , Марияш, Марунчак, Маланюк, Маланчук, Паращук, Фещин, Олянчин, Гануляк, Екатеринюк, Мотренко и так далее.

Новорожденным могли давать и сокращенную фамилию мужчины, которого мать ребенка считала его отцом. Таким образом, к примеру, фамилия Четвертинский превращалась в Вертинский, Калитовский – в Литовский и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Украине образовались "съедобные" фамилии, такие как Сало, Ковбаса, Часник, Паляниця и так далее.