Звідки родом твої предки: дізнатися про це українці можуть по закінченню прізвища

Третє за популярністю закінчення прізвища в Україні "-ський"

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, дуже багато родових імен можуть вказувати на походження з якогось конкретного регіону.

Як зазначають експерти, вважається, що більшість українських прізвищ закінчується на "енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цкий", "-жский" виключно польського походження. Однак це не так, точніше, не зовсім так.

Наприклад, третє за популярністю закінчення прізвища в Україні "-ський", "-цький", "-зький" характерні для багатьох слов’янських народів і означають місце походження їхнього першого носія. місцевість вони відбивають. Якщо це місцевість на території Польщі, то це прізвище польського походження, якщо на території Чехії, воно походить саме звідти. Українське прізвище Хорольський означає, що його носій був із відповідного міста Полтавщини, Уманського, Шпільського — відповідно з Черкащини тощо.

Прізвища "іменники" Дуб, Куниця, Стріха, Сало і т.д. поширені по всій Україні, але найбільше їх у Закарпатській області та на Полтавщині.

Прізвища із закінченням на "ук", наприклад, Дмитрук, Кравчук, Марчук. До 30% носіїв таких прізвищ мешкає у Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Прізвища із закінченням на "енко", наприклад, Бондаренко, Петренко. Поширені по всій Україні. На Чернігівщині 30% (це найвищий показник по областях) до 4% у Львівській області (найнижчий показник).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища мають нащадки українських дворян.