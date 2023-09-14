Найрідкісніші прізвища в Україні: хто з політиків потрапив до списку
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У деяких українців практично немає однофамільців у країні
Список українських прізвищ багатий та різноманітний. У ньому зустрічаються найчастіші, які належать сотням тисяч українців, а також окремо можна виділити найрідкісніші. У їхніх представників менше ніж 50 однопрізвищників по всій країні.
Що цікаво, прізвища, які зустрічаються найрідше, як правило, є важковимовними. Про це пише видання "Сегодня".
Так, серед цих прізвищ можна виділити такі:
- Абдугафаров;
- Абібулла;
- Аляб’єва;
- Бордзіка;
- Бріхаря;
- Мкоріз;
- Люфт;
- Ліхогвір;
- Зез;
- Зацеркляний;
- Єх;
- Дурандіна;
- Дуду;
- Дірбаба;
- Труна;
- Вієр.
До речі, серед українських політиків також трапляються носії рідкісних прізвищ. Наприклад, лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок. Він серед відомих українських політиків на першому місці на рідкісних прізвищах. Він практично не має однопрізвищників в Україні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища носять нащадки українських дворян. Цим прізвищем можна зустріти в їхніх родоводах.