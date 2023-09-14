Найрідкісніші прізвища в Україні: хто з політиків потрапив до списку

У деяких українців практично немає однофамільців у країні

Список українських прізвищ багатий та різноманітний. У ньому зустрічаються найчастіші, які належать сотням тисяч українців, а також окремо можна виділити найрідкісніші. У їхніх представників менше ніж 50 однопрізвищників по всій країні.

Що цікаво, прізвища, які зустрічаються найрідше, як правило, є важковимовними. Про це пише видання "Сегодня".

Так, серед цих прізвищ можна виділити такі:

Абдугафаров;

Абібулла;

Аляб’єва;

Бордзіка;

Бріхаря;

Мкоріз;

Люфт;

Ліхогвір;

Зез;

Зацеркляний;

Єх;

Дурандіна;

Дуду;

Дірбаба;

Труна;

Вієр.

До речі, серед українських політиків також трапляються носії рідкісних прізвищ. Наприклад, лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок. Він серед відомих українських політиків на першому місці на рідкісних прізвищах. Він практично не має однопрізвищників в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища носять нащадки українських дворян. Цим прізвищем можна зустріти в їхніх родоводах.