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Найрідкісніші прізвища в Україні: хто з політиків потрапив до списку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Які прізвища найрідкісніші в Україні Новина оновлена 14 вересня 2023, 16:57
Які прізвища найрідкісніші в Україні. Фото Соцсети

У деяких українців практично немає однофамільців у країні

Список українських прізвищ багатий та різноманітний. У ньому зустрічаються найчастіші, які належать сотням тисяч українців, а також окремо можна виділити найрідкісніші. У їхніх представників менше ніж 50 однопрізвищників по всій країні.

Що цікаво, прізвища, які зустрічаються найрідше, як правило, є важковимовними. Про це пише видання "Сегодня".

Так, серед цих прізвищ можна виділити такі:

  • Абдугафаров;
  • Абібулла;
  • Аляб’єва;
  • Бордзіка;
  • Бріхаря;
  • Мкоріз;
  • Люфт;
  • Ліхогвір;
  • Зез;
  • Зацеркляний;
  • Єх;
  • Дурандіна;
  • Дуду;
  • Дірбаба;
  • Труна;
  • Вієр.

До речі, серед українських політиків також трапляються носії рідкісних прізвищ. Наприклад, лідер ВО "Свободи" Олег Тягнибок. Він серед відомих українських політиків на першому місці на рідкісних прізвищах. Він практично не має однопрізвищників в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища носять нащадки українських дворян. Цим прізвищем можна зустріти в їхніх родоводах.

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#Україна #Прізвища