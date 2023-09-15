Якщо ваше прізвище звучить так - предки точно запорізькі козаки: перевірте своє (список)

Деякі прізвища відображають рід діяльності наших предків

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, дуже багато родових імен дісталося нам із пори козацтва.

Як пише УНІАН, деякі прізвища означають рід занять, які виконував козак у Запорізькій Січі — Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко. Інші (Соломаха, Тетеря) означають види каші, які майже кожен день їли козаки.

Часто козакам у Січі давали прізвиська, які вказували на їхнє місце народження, що пізніше закріпилося в прізвищах Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.

Також у козацьких прізвиськах закріплювалися особливості зовнішності воїна: Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

До наших часів можна зустріти козацькі прізвища, які утворені з'єднанням кількох слів. Подібних антропонімів немає в інших слов'янських мовах: Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс і т. д.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища мають нащадки українських дворян.