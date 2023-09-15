Если ваша фамилия звучит так - предки точно запорожские козаки: проверьте свою (список)

Некоторые фамилии отображают род деятельности наших предков

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, очень много родовых имен достались нам из поры козачества.

Как пишет УНИАН, некоторые фамилии означают род занятий, которые выполнял казак в Запорожской Сечи — Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко. Другие (Соломаха, Тетеря) означают виды каши, которые почти каждый день ели козаки.

Часто козакам в Сечи давали прозвища, которые указывали на их место рождение, что позднее закрепилось в фамилиях Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Полищук, Чугуевец, Волынский, Галицкий и т.п.

Также в козацких прозвищах закреплялись особенности внешности воина: Губенко, Горбинис, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

До наших времен можно встретить козацкие фамилии, которые образованы соединением нескольких слов. Отмечается, что подобных антропонимов нет в других славянских языках: Убийвовк, Непийпиво, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис и т.д.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.