Если носите эту фамилию - вы потомок древнего украинского рода: фамилии Киевской Руси

Многие из этих родовых имен сохранились до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, о том насколько древний род её носителя.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях времен Киевской Руси. Многие из этих родовых имен сохранились до сих пор.

Как пишет Svoboda.fm, среди таких древних фамилий встречаются: Апостол, Благовисный, Боголыкый, Боголюбськй, Богонос, Богославський, Богослов, Богуслав, Буян, Велыкий, Верныгора, Галыцький, Добрыня, Дубонис, Довгорукий, Златоуст, Калыта, Кандыба, Кожем’яка, Крывиша, Литопысець, Лозовяга, Любомыр, Любомырський, Мовчальник, Мовчазний, Мономах, Многогришный, Мстиславський, Мудрый, Муромець, Начоса, Негришный, Обух, Окаяний, Ослябля, Осмыславський, Осмомысл, Остромыр, Первозваный. Пересвіт, Печерський, Побэдоносець, Полуботко, Порогост, Преподобный, Святогорський, Святополк, Святоша, Скорына, Стодоля, Удатный, Хоробрый, Хрестытель, Ягайло.

Напомним, ранее мы писали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии.

Также мы сообщали о том, какие украинские фамилии носят потомственные воины.