Якщо носите це прізвище – ви нащадок стародавнього українського роду: прізвища Київської Русі

Багато з цих родових імен збереглися до цього часу

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, про те, наскільки древній рід її носія.

"Телеграф" розповідає про прізвища часів Київської Русі. Багато з цих родових імен збереглися до цього часу.

Як пише Svoboda.fm, серед таких стародавніх прізвищ зустрічаються: Апостол, Благовісний, Боголикий, Боголюбськй, Богонос, Богославський, Богослов, Богуслав, Буян, Великий, Вернигора, Галицький, Добриня, Дубоніс, Довгорукий, Златоуст, Калита, Кандиба, Кожем’яка, Кривіша, Літописець, Лозов’яга, Любомир, Любомирський, Мовчальник, Мовчазний, Мономах, Многогрішний, Мстиславський, Мудрий, Муромець, Начоса, Негрішний, Обух, Окаяний, Ослябля, Осмиславський, Осмомисл, Остромир, Первозваний. Пересвіт, Печерський, Победоносець, Полуботко, Порогост, Преподобний, Святогорський, Святополк, Святоша, Скорина, Стодоля, Удатний, Хоробрий, Хреститель, Ягайло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дізнатися, звідки родом твої предки, можна по закінченню прізвища.

Також ми повідомляли про те, які українські прізвища мають спадкові воїни.