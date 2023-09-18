Закінчення прізвища відкриє таємницю про ваших предків: перевірте своє

Деякі прізвища говорять про ім’я глави сімейства

Великий список різноманітних українських прізвищ має цікаву історію походження кожного з них. Нерідко її створювали, відштовхуючись від діяльності, місця проживання та іншого. Що цікаво, про наших предків багато що може розповісти й закінчення прізвища.

Генеалог Ольга Михайличенко розповіла, які ж таємниці зберігають закінчення українських прізвищ, а також де та які прізвища зустрічаються найчастіше. Про це пише Depo.ua.

Так, за її словами, закінчення -ин -ив часто зустрічаються у прізвищах у західній частині України й говорять про ім’я засновника сімейства. Областям, що розташовані біля Дніпра, більш властиві прізвища із закінченням -енко. Вони з’являлися ще за козацтва. Тобто, якщо главу сімейства звали Василь, значить прізвище сина чи доньки виходило Василенко.

У цьому випадку є також винятки. Наприклад, у прізвищах Сенко, Бенко, Зеленко — суфікс -ко має зменшувально-пестливе значення. Таким чином, батька іменували суворо, а його дітям давали закінчення -ко. Потім від цього утворилося прізвище.

Закінчення -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак навпаки, говорять про те, що до людини, найімовірніше, не ставилися з любов’ю та повагою. Однак слід врахувати, що багато прізвищ могли перетворитися з плином часу. Так, "син Степана" міг перетворитися на Степаненко, Степанов, Степанишин, Степанович та інше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які закінчення прізвищ можуть вказувати на походження з якогось певного регіону України. За допомогою цього можна дізнатися, звідки походять ваші предки.