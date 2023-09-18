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Окончание фамилии откроет тайну о ваших предках: проверьте свою

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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О чем говорят фамилии Новость обновлена 18 сентября 2023, 17:56
О чем говорят фамилии. Фото Pixabay

Некоторые фамилии говорят об имени главы семейства

Немалый список разнообразных украинских фамилий имеет интересную историю происхождения каждой из них. Нередко ее создавали, отталкиваясь от рода деятельности, места жительства и прочего. Что интересно, о наших предках многое может рассказать и окончание фамилии.

Генеалог Ольга Михайличенко рассказала, какие же тайны хранят окончания украинских фамилий, а также где и какие фамилии встречаются чаще всего. Об этом пишет Depo.ua.

Так, по ее словам, окончания ын и -ыв зачастую встречаются в фамилиях в западной части Украины и говорят об имени основателя семейства. Областям, расположенным возле Днепра, более присущи фамилии с окончанием -енко. Они появлялись еще во времена казачества. То есть, если главу семейства звали Василий, значит фамилия сына или дочери получалась Василенко.

В данном случае есть также и исключения. К примеру, в фамилиях Сенко, Бенко, Зеленко — суффикс -ко имеет уменьшительно-ласкательное значение. Таким образом, отца именовали более строго, а его детям давали окончание -ко. Затем от этого образовалась фамилия.

Окончания -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак наоборот, говорят о том, что к человеку, вероятнее всего, не относились с любовью и уважением. Однако следует учесть, что многие фамилии могли преобразиться с течением времени. Так, "сын Степана" мог превратиться в Степаненко, Степанов, Степанишин, Степанович и прочее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие окончания фамилий могут указывать на происхождение из какого-то определенного региона Украины. С помощью этого можно узнать, откуда родом ваши предки.

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#Украина #История #Фамилии #Происхождение