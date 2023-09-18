Окончание фамилии откроет тайну о ваших предках: проверьте свою

Некоторые фамилии говорят об имени главы семейства

Немалый список разнообразных украинских фамилий имеет интересную историю происхождения каждой из них. Нередко ее создавали, отталкиваясь от рода деятельности, места жительства и прочего. Что интересно, о наших предках многое может рассказать и окончание фамилии.

Генеалог Ольга Михайличенко рассказала, какие же тайны хранят окончания украинских фамилий, а также где и какие фамилии встречаются чаще всего. Об этом пишет Depo.ua.

Так, по ее словам, окончания ын и -ыв зачастую встречаются в фамилиях в западной части Украины и говорят об имени основателя семейства. Областям, расположенным возле Днепра, более присущи фамилии с окончанием -енко. Они появлялись еще во времена казачества. То есть, если главу семейства звали Василий, значит фамилия сына или дочери получалась Василенко.

В данном случае есть также и исключения. К примеру, в фамилиях Сенко, Бенко, Зеленко — суффикс -ко имеет уменьшительно-ласкательное значение. Таким образом, отца именовали более строго, а его детям давали окончание -ко. Затем от этого образовалась фамилия.

Окончания -ак, -як, -нак, -няк, -чак, -шак, -щак наоборот, говорят о том, что к человеку, вероятнее всего, не относились с любовью и уважением. Однако следует учесть, что многие фамилии могли преобразиться с течением времени. Так, "сын Степана" мог превратиться в Степаненко, Степанов, Степанишин, Степанович и прочее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие окончания фамилий могут указывать на происхождение из какого-то определенного региона Украины. С помощью этого можно узнать, откуда родом ваши предки.