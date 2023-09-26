Відганяли злих духів і не лише: звідки пішли їстівні та тварини прізвища українців

Спосіб життя українців впливав на їхні прізвища

Українські прізвища можуть розповісти про те, ким були предки людини та в якому регіоні вони мешкали. А деякі з них взагалі вказують на прізвиська, які носили предки або на їхню відмінну рису характеру.

На порталі Uapost розповіли про те, як формувалися прізвища українців та що можуть означати. Примітно, що смішні двокомпонентні прізвища вигадали за часів запорозьких козаків.

Предки вірили, що прізвище може захистити людину від злих духів та іншої нечистої сили. Тому за назвами грізних тварин вигадали прізвища Ведмідь чи Вовк. Якщо ж хотіли підкреслити визначну рису характеру людини, наприклад хитрість чи розум, то давали їй прізвище Лиса чи Сова. Також тваринні прізвища отримували ті, хто зовні чи характером були схожі на тварин. Наприклад, боягузливий чоловік отримував прізвище Заєць.

Крім цього є прізвища, що походять від назв рослин, які вживали в їжу або вони росли поряд з житлом. До них відносяться Дуб, Калина. Також від улюбленої їжі походили прізвища Мамалига, Борщ, Голубець.

Найбільш яскраві риси характеру людини також лягали в основу її прізвища. Наприклад, неохайна людина могла отримати прізвище Нечупара, а навпаки охайна — Білий. Мовчазний українець часто носив прізвище Мовчан, а той, який мав багато романів — Бабій.

Щодо прізвищ Козак, Козаченко, Козакевич, то у них два походження. Перше найочевидніше — від козаків, а друге — від слова "тарган", якого в минулому теж називали "козаком". До речі, практично всі прізвища, що складаються з двох основ, теж походять від козаків: Гонихмара, Непийвода, Варивода, Неїжпапа, Вирвидуб, Перебийніс, Нетудихата тощо.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки українців мають однакові прізвища. На спеціальній інтерактивній карті це можна перевірити.