Ваші предки могли бути кочівниками: які прізвища прийшли в Україну з печенігами

Ці прізвища мають дуже давнє походження

Територія України через своє становище залучала представників багатьох народів, які залишали свій слід у назвах географічних об’єктів, деяких запозичених словах та навіть у прізвищах людей, які продовжують жити тут до наших днів.

Може здатися дивним, але такими є і нохчі (відоміші як чечени). Як йдеться у дослідженні українського вченого Валентина Стецюка, є докази того, що нинішні чечени є прямими нащадками народу печенігів, які заселяли українське Причорномор’я та брали активну участь у житті регіону на зламі І та II тисячоліття нашої ери.

Тому вчений вирішив звернути увагу на деякі українські прізвища, для яких неможливо відстежити походження, та порівняв їх із деякими чеченськими словами. Як виявилося, носіїв подібних прізвищ виявилося більш ніж достатньо.

Ось найпоширеніші прізвища, які мають чеченське/печенізьке походження:

Борц і похідні — від слова "просо";

Букар від слова "букара" — "горбатий, сутулий";

Бурса — "тростин";

Везарка — "коханий, коханець";

Говрас змінене слово "говрах" — "вершник" (або говр "кінь");

Гома — "косою, кривою";

Гота — "плуг і упряж";

Деган — "серцевий";

Джима — "молодий";

Заза — "квітучий";

Кеня — "старий";

Керлан — "новий";

Кізя — "безжальний";

Мецан — "голодний";

Мохо — "сірий" або "загорілий";

Нажа — "дуб";

Онда — "міцний";

Хазай — "гарний".

Вчений зазначив, що передача цих імен українцям відбулася внаслідок асиміляції печенігів, імена яких дійшли до наших днів. При цьому він не виключив, що список може бути розширений у майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які прізвища брали собі запорізькі козаки. Крім того, ми писали про те, які прізвища мають нащадки українських дворян.