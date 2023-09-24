Найпоширеніші прізвища в Україні по регіонах: перевірте своє на карті

Одне з найпопулярніших прізвищ в Україні — Шевченко

В Україні існує безліч різноманітних прізвищ, серед яких є і ті, які найбільш популярні, а їх носіями є тисячі чи навіть сотні тисяч людей. При цьому в кожному регіоні нашої країни переважає своє прізвище

За даними, опублікованими на сайті "Рідні", до топ-3 найпоширеніших прізвищ в Україні входить Шевченко (158 тисяч носіїв), Мельник, яка належить (понад 155 тисяч носіїв), а також Коваленко (155 тисяч носіїв). Наступними за списком йдуть Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко та Ковальчук.

На сайті опублікована карта, на якій зазначено, в якому регіоні найбільш популярне те чи інше прізвище. Наприклад, у західних областях поширені такі прізвища: Мельник, Ковальчук, Козак та Коваль. У центральній частині країни — Шевченко, у північній — Коваленко та Кравченко, на півдні — Бондаренко, Іванов та Кравченко, а на сході Ткаченко.

До речі, команда фахівців також створила інтерактивну карту для визначення родоводу. Будь-яка людина може дізнатися історію походження свого прізвища, де живе найбільше носіїв та ще багато чого цікавого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як після закінчення прізвища можна дізнатися, звідки родом були ваші предки. Експерти розповіли, які закінчення вважаються найпоширенішими та у яких областях такі прізвища поширені.