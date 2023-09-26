Отгоняли злых духов и не только: откуда пошли съедобные и животные фамилии украинцев

Образ жизни украинцев влиял на их фамилии

Украинские фамилии могут рассказать о том, кем были предки человека и в каком регионе они проживали. А некоторые из них и вовсе указывают на прозвища, которые носили предки или на их отличительную черту характера.

На портале Uapost рассказали о том, как формировались фамилии украинцев и что могут означать. Примечательно, что смешные двукомпонентные фамилии были придуманы во времена запорожских казаков.

Предки верили, что фамилия может защитить человека от злых духов и другой нечистой силы. Поэтому по названиям грозных животных придумали фамилии Медведь или Вовк. Если же хотели подчеркнуть выдающуюся черту характера человека, например хитрость или ум, то давали ему фамилию Лиса или Сова. Также животные фамилии получали те, кто внешне или характером были похожи на животных. К примеру, трусливый человек получал фамилию Заяц.

Помимо этого, есть фамилии, произошедшие от названий растений, которые употребляли в пищу или они росли рядом с жилищем. К ним относятся Дуб, Калина. Также от любимой еды получались фамилии Мамалыга, Борщ, Голубец.

Наиболее яркие черты характера человека также ложились в основу его фамилии. К примеру, неряшливый человек мог получить фамилию Нечупара, а наоборот чистоплотный — Белый. Молчаливый украинец часто носил фамилию Мовчан, а тот, у которого было много романов — Бабий.

Что касается фамилий Козак, Козаченко, Козакевич, то у них два происхождения. Первое самое очеивидное — от казаков, а второе — от слова "таракан", которого в прошлом тоже называли "казаком". К слову, практически все фамилии, состоящие из двух основ, тоже произошли от казаков: Гонихмара, Непийвода, Варивода, Неижпапа, Вырвидуб, Перебыйнис, Нетудыхата и т.д.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев носят одинаковые фамилии. На специальной интерактивной карте можно это проверить.