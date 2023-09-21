Вы можете оказаться потомком шляхтичей: как поляки повлияли на фамилии украинцев

Если украинец не принадлежал к знати, то у него не было фамилии

По фамилии человека можно много узнать о его предках. Из-за того, что часть Украины долгое время была в составе Речи Посполитой (нынешней Польши), это сыграло определенную роль в формировании фамилий украинцев.

На портале Uainfo рассказали о том, какой след Польша оставила в украинской истории и как сказалась на формировании фамилий. В обществе того времени фамилию нужно было заслужить.

Особой популярностью в XVI—XVIII века пользовались фамилии в форме прилагательных с окончанием на "-ский" и "-цкий". Формировались они от названий топонимов — территорий, водных объектов или населенных пунктов. Изначально подобные фамилии могла носить только аристократия Речи Посполитой, отсюда пошли Потоцкие и Замойские. Со временем такие суффиксы распространились на украинские фамилии, из-за чего образовались Артемовский, Хмельницкий.

С начала XVIII века аристократические фамилии начали присваивать всем, кто имел образование. В первую очередь это касалось священников. По подсчетам историка Валентина Бендюга, 70% священнослужителей Волынской епархии получили фамилии с суффиксами "-цкий" и "-ский".

Окончания в украинских фамилиях "ук", "чук", "юк", "ак" тоже появились под влиянием поляков. Такие фамилии происходили от крестильных имен сперва, а позже от любых других. Таким образом была решена проблема идентификации украинцев и шляхтичей, а также стало легче выделять людей в обществе. Именно по такому принципу появились популярные и сейчас фамилии Гаврилюк, Иванюк, Захарчук, Кондратюк.

Спустя время польские суффиксы получили более широкое употребление, таким образом появились фамилии Попельнюк, Костельнюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем украинки меняют фамилию после замужества. Оказалось, у этой старинной традиции есть свое объяснение.