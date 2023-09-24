Самые распространенные фамилии в Украине по регионам: проверьте свою на карте

Одна из самых популярных фамилий в Украине — Шевченко

В Украине существует множество разнообразных фамилий, среди которых есть и те, которое наиболее популярны, а их носителями являются тысячи или даже сотни тысяч людей. При этом в каждом регионе нашей страны преобладает своя фамилия

Согласно данным, опубликованным на сайте "Рідні", в топ-3 самых распространенных фамилий в Украине входит Шевченко (158 тысяч носителей), Мельник, которая принадлежит (свыше 155 тысяч носителей), а также Коваленко (155 тысяч носителей). Следующими по списку идут Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко и Ковальчук.

На сайте опубликована карта, на которой обозначено, в каком регионе наиболее популярна та или иная фамилия. К примеру, в западных областях распространены такие фамилии: Мельник, Ковальчук, Козак и Коваль. В центральной части страны — Шевченко, в северной — Коваленко и Кравченко, на юге — Бондаренко, Иванов и Кравченко, а на востоке Ткаченко.

К слову, команда специалистов также создала интерактивную карту для определения родословной. Любой человек может узнать историю происхождения своей фамилии, где живет больше всего носителей и еще много чего интересного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как по окончанию фамилии можно узнать, откуда родом были ваши предки. Эксперты рассказали, какие окончания считаются самыми распространенными и в каких областях такие фамилии распространены.