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Ваши предки могли быть кочевниками: какие фамилии пришли в Украину с печенегами

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ваши предки могли быть кочевниками: какие фамилии пришли в Украину с печенегами

Эти фамилии имеют очень древнее происхождение

Территория Украины из-за своего положения привлекала представителей многих народов, которые оставляли свой след в названиях географических объектов, некоторых заимствованных словах и даже в фамилиях людей, продолжающих жить здесь до наших дней.

Может показаться странным, но таковыми являются и нохчи (более известные как чечены). Как говорится в исследовании украинского ученого Валентина Стецюка, есть доказательства того, что нынешние чечены являются прямыми потомками народа печенегов, которые заселяли украинское Причерноморье и принимали активное участие в жизни региона на переломе I и II тысячелетия нашей эры.

Поэтому ученый решил обратить внимание на некоторые украинские фамилии, для которых невозможно отследить происхождение, и сравнил их с некоторыми чеченскими словами. Как оказалось, носителей подобных фамилий оказалось более чем достаточно.

Вот наиболее распространенные фамилии, которые имеют чеченское/печенежское происхождение:

  • Борц и производные — от слова "просо";
  • Букар от слова "букара" — "горбатый, сутулый";
  • Бурса — "тростник";
  • Везарка — "любимый, любовник";
  • Говрас измененное слово "говрахь" — "всадник" (или говр "конь");
  • Гома — "косой, кривой";
  • Гота — "плуг и упряжь";
  • Деган — "сердечный";
  • Джима — "молодой";
  • Заза — "цветущий";
  • Кеня — "старик";
  • Керлан — "новый";
  • Кизя — "безжалостный";
  • Мецан — "голодный";
  • Мохо — "серый" или "загоревший";
  • Нажа — "дуб";
  • Онда — "крепкий";
  • Хазай — "красивый".

Ученый отметил, что передача этих имен украинцам произошла вследствие ассимиляции печенегов, имена которых дошли до наших дней. При этом он не исключил, что список может быть расширен в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие фамилии брали себе запорожские козаки. Кроме того, мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.

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