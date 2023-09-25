Ваши предки могли быть кочевниками: какие фамилии пришли в Украину с печенегами
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Эти фамилии имеют очень древнее происхождение
Территория Украины из-за своего положения привлекала представителей многих народов, которые оставляли свой след в названиях географических объектов, некоторых заимствованных словах и даже в фамилиях людей, продолжающих жить здесь до наших дней.
Может показаться странным, но таковыми являются и нохчи (более известные как чечены). Как говорится в исследовании украинского ученого Валентина Стецюка, есть доказательства того, что нынешние чечены являются прямыми потомками народа печенегов, которые заселяли украинское Причерноморье и принимали активное участие в жизни региона на переломе I и II тысячелетия нашей эры.
Поэтому ученый решил обратить внимание на некоторые украинские фамилии, для которых невозможно отследить происхождение, и сравнил их с некоторыми чеченскими словами. Как оказалось, носителей подобных фамилий оказалось более чем достаточно.
Вот наиболее распространенные фамилии, которые имеют чеченское/печенежское происхождение:
- Борц и производные — от слова "просо";
- Букар от слова "букара" — "горбатый, сутулый";
- Бурса — "тростник";
- Везарка — "любимый, любовник";
- Говрас измененное слово "говрахь" — "всадник" (или говр "конь");
- Гома — "косой, кривой";
- Гота — "плуг и упряжь";
- Деган — "сердечный";
- Джима — "молодой";
- Заза — "цветущий";
- Кеня — "старик";
- Керлан — "новый";
- Кизя — "безжалостный";
- Мецан — "голодный";
- Мохо — "серый" или "загоревший";
- Нажа — "дуб";
- Онда — "крепкий";
- Хазай — "красивый".
Ученый отметил, что передача этих имен украинцам произошла вследствие ассимиляции печенегов, имена которых дошли до наших дней. При этом он не исключил, что список может быть расширен в будущем.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие фамилии брали себе запорожские козаки. Кроме того, мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.