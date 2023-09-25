Ваши предки могли быть кочевниками: какие фамилии пришли в Украину с печенегами

Эти фамилии имеют очень древнее происхождение

Территория Украины из-за своего положения привлекала представителей многих народов, которые оставляли свой след в названиях географических объектов, некоторых заимствованных словах и даже в фамилиях людей, продолжающих жить здесь до наших дней.

Может показаться странным, но таковыми являются и нохчи (более известные как чечены). Как говорится в исследовании украинского ученого Валентина Стецюка, есть доказательства того, что нынешние чечены являются прямыми потомками народа печенегов, которые заселяли украинское Причерноморье и принимали активное участие в жизни региона на переломе I и II тысячелетия нашей эры.

Поэтому ученый решил обратить внимание на некоторые украинские фамилии, для которых невозможно отследить происхождение, и сравнил их с некоторыми чеченскими словами. Как оказалось, носителей подобных фамилий оказалось более чем достаточно.

Вот наиболее распространенные фамилии, которые имеют чеченское/печенежское происхождение:

Борц и производные — от слова "просо";

Букар от слова "букара" — "горбатый, сутулый";

Бурса — "тростник";

Везарка — "любимый, любовник";

Говрас измененное слово "говрахь" — "всадник" (или говр "конь");

Гома — "косой, кривой";

Гота — "плуг и упряжь";

Деган — "сердечный";

Джима — "молодой";

Заза — "цветущий";

Кеня — "старик";

Керлан — "новый";

Кизя — "безжалостный";

Мецан — "голодный";

Мохо — "серый" или "загоревший";

Нажа — "дуб";

Онда — "крепкий";

Хазай — "красивый".

Ученый отметил, что передача этих имен украинцам произошла вследствие ассимиляции печенегов, имена которых дошли до наших дней. При этом он не исключил, что список может быть расширен в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие фамилии брали себе запорожские козаки. Кроме того, мы писали о том, какие фамилии носят потомки украинских дворян.