Укр

Тимошенко, Махно и другие: откуда пошли известные украинские фамилии

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Известные сегодня фамилии образовались очень давно Новость обновлена 22 сентября 2023, 17:12
Известные сегодня фамилии образовались очень давно. Фото Иллюстративное фото

Фамилии украинцев окутаны тайной

Украинские фамилии имеют богатую историю несмотря на то, что до XIV века их даже не существовало. Произошли они ее только от имен родителей, но и от населенных пунктов, профессий и другого.

На портале "Пращур" рассказали о том, как образовались фамилии, которые украинцы носят до сих пор. В частности, речь идет и о "звездных" фамилиях типа Тимошенко, Махно и Бондарчук.

Большинство украинских фамилий образованы при помощи суффикса "энко": Тимошенко, Бондаренко, Шевченко. Также преобладают фамилии с суффиксами "ейко", "очко", "-ко": Кличко, Марочко, Андрейко. Реже встречаются певчие фамилии с суффиксами "евского" и "ивский": Могилевского, Петривский.

Реже всего в украинских фамилиях можно встретить старославянский суффикс "ич": Усич, Давыдович, Германович. Чего не скажешь о суффиксах "-ик" и "-ник", фамилии с которыми встречаются сплошь и рядом: Бердник, Пчеловод, Петрик.

К "звездным" относятся суффиксы "ук", "юк", "чук". Часто фамилии с ними можно встретить среди знаменитостей, артистов театра и кино: Полищук. Бондарчук, Цимбалюк. Не менее интересны филологам фамилии с суффиксами "ак" (Щербак), "ец" (Таранец), "ло" (Чикатило) и "но" (Махно).

Также некоторые украинские фамилии произошли от имен или прозвищ родителей, в основном папы, но реже и мамы. К примеру, Захарченко (от имени Захар), Ульяненко (от Ульяна), Никольчук (от Николая). А вот фамилии Малкович и Зинкевич представляют и вовсе отдельную группу, так как возникли еще в княжеские времена.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем девушка меняет фамилию после замужества. Эта украинская традиция зародилась давно.

Теги:
#Украинцы #Фамилии #Происхождение